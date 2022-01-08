ضمن حياة كريمة.. إنشاء وحدات تضامن اجتماعى ومركز طب أسرة فى قوص (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بوحدتى التضامن الاجتماعى بالشعرانى والخرانقة التابعتين لمجلس قروى جراجوس، ويقع كل منهما على مساحة 635 مترا، ومكونين من دور أرضى يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال.

بينما يضم الدور الأول العلوى ورشة تدريب حرفى وورشة تدريب مهنى ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية، بتكلفة تقديرية 5 ملايين و508 آلاف لكل وحدة اجتماعية.

كما تابع الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الكلالسة، الواقع على مساحة 1238 مترا بتكلفة تقديرية بلغت 8 ملايين و685 ألف جنيه، وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

وأكد محافظ قنا، على اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعى نظرا لأهميتها فى توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.