بـ7000 ريال.. توفير 35 فرصة عمل للمصريين بالرياض

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 7000 ريال، ومزايا أخرى.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء فى التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى فى الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل فى 30 مسوق و 5 مشرفين مبيعات (تسويق ميدانى فى المنازل) لبيع خدمات الانترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

وأوضح الملحق العمالى بالرياض أن راتب المسوقين 4000 إلى 4500 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلى سيارة من الشركة، أما راتب المشرفين 5500 إلى 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلى سيارة من الشركة، فضلا عن عمولات شهرية وحوافز فى حالة تحقيق الأهداف البيعية، والعمر من 21 إلى 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلى 40 سنة للمشرف، المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالى من هنا