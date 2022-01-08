القنصل العام المصري في شيكاجو يشارك في احتفالات الكنيسة القبطية في شيكاجو...

شارك السفير د. سامح أبو العينين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، وأعضاء القنصلية العامة في احتفالات الكنيسة القبطية في شيكاجو بعيد الميلاد المجيد، حيث أقام قداس العيد الأنبا صمويل ثابت، كاهن كنيسة القيامة وكنيسة ماري مرقس ووكيل قداسة البابا تواضروس الثاني لكنائس شيكاجو وإلينوي.
نقل القنصل العام تهنئة السيد رئيس الجمهورية للأنبا صمويل والكهنة والآباء بالكنيسة وللجالية القبطية بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنياً دوام التوفيق والسداد وأن يعيده الله علينا وعلى وطننا بكل الخير، وذلك بحضور عميد الجالية القبطية ورئيس الجالية المصرية وعدد من كبار الشخصيات من المصريين بالمهجر في شيكاجو.
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