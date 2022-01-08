قام السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، وأعضاء السفارة المصرية في جوبا والمكاتب الفنية، بزيارة كنيسة "سانت ماري وسان إبراهام" القبطية الأرثوذوكسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث قام السفير بإلقاء كلمة التهنئة التي وجهها السيد رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر بالخارج، كما نقل تنميات سيادته بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله هذا العيد سعيداً مباركاً، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصر بدوام التقدم والرقي والأزدهار.
كان في استقبال السفير في مقر الكنيسة الراهب القس أثناسيوس مرقس، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في جنوب السودان، وآباء وكهنة الكنيسة، بالإضافة إلى أبناء الجالية المصرية من الأقباط المتواجدين في جنوب السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري لدى جنوب السودان يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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