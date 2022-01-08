السفير المصري لدى جنوب السودان يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة...

​قام السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، وأعضاء السفارة المصرية في جوبا والمكاتب الفنية، بزيارة كنيسة "سانت ماري وسان إبراهام" القبطية الأرثوذوكسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث قام السفير بإلقاء كلمة التهنئة التي وجهها السيد رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر بالخارج، كما نقل تنميات سيادته بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله هذا العيد سعيداً مباركاً، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصر بدوام التقدم والرقي والأزدهار.

​كان في استقبال السفير في مقر الكنيسة الراهب القس أثناسيوس مرقس، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في جنوب السودان، وآباء وكهنة الكنيسة، بالإضافة إلى أبناء الجالية المصرية من الأقباط المتواجدين في جنوب السودان.