انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ونشاط للرياح وأمطار على الوجه البحري والقاهرة خلال 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت 8 يناير على وجود انخفاض على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال الليل والساعات الاولى من الصباح بسبب تكون شبورة مائية كثيفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق التي تتكون بها شبورة مائية كثيفة، وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% على بعض المناطق من غرب البلاد تمتد لمناطق الوجه البحري والقاهرة بنسبة 30%.

حالة الطقس يوم السبت 8 يناير

يسود طقس السبت 8 يناير شبورة مائية كثيفة من 4 وحتي الساعة 8 صباحا، على الطرق المؤدية إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأحد 9 يناير

يسود يوم الاحد 9 يناير طقس مثير للأتربة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواح الشمالية وجنوب سيناء، مع فرص لسقوط أمطار بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 40 إلى 50% ، وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الإثنين 10 يناير

يسود يوم الإثنين 10 يناير طقس نشيط للرياح على مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواح الشمالية وجنوب سيناء، مع فرص لسقوط أمطار بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 40 إلى 50% ، ووحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 11 يناير

يسود يوم الثلاثاء 11 يناير طقس نشيط للرياح على مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 13 يناير

يسود يوم الثلاثاء 11 يناير طقس نشيط للرياح على مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الخميس 14 يناير

يسود يوم الخميس 14 يناير طقس نشيط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.