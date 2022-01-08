/671069/محافظ-قنا-يواصل-جولته-علي-مشروعات-حياة-كريمة-بتفقد-وحدات-التضامن-الاجتماعي-بقوص

واصل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا جولتة الميدانية بقرى حياة كريمة بمركز قوص بمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من وحدات التضامن الاجتماعي رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة و شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بوحدتي التضامن الاجتماعي بالشعراني والخرانقة التابعتين لمجلس قروي جراجوس ، ويقع كل منهما علي مساحة ٦٣٥ متر مربع ومكونين من دور أرضي يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال ، بينما يضم الدور الأول العلوي ورشة تدريب حرفي وورشة تدريب مهني ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية، بتكلفة تقديرية ٥ مليون و٥٠٨ الف لكل وحدة اجتماعية.

محافظ قنا يواصل جولته علي مشروعات حياة كريمة بتفقد وحدات التضامن الاجتماعي بقوص

كما تابع الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مركز تنمية الاسرة بقرية الكلالسة الواقع علي مساحة ١٢٣٨ متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت ٨ مليون و٦٨٥ الف جنيه وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

وأكد محافظ قنا علي اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.