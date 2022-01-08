/671068/وكيل-موازنة-النواب منتدى-شباب-العالم-يقدم-رسالة-بدور-مصر-الرائد

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم يحتضن شباب وثقافات العالم ويقدم رسالة واضحة بأن مصر داعم رئيسي للشباب في العالم كله، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح الاثنين المقبل أعمال المنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعايتة الشخصية ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنتدى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدها من مصر إلى العالم، وأيضا تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معاً من خلال الحوار و عرض القضايا الخاصة بهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، و كذلك طرح الحلول و الاستراتيجيات المتطورة وفقاً لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية.

أجندة دسمة :

وأشار النائب مصطفي سالم، إلى أن منتدى شباب العالم يأتي فى نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على العالم، بالإضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما أنه من المقرر أن يتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الحيوية فيما بعد كورونا مثل الطاقة، و مستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية فى التعافى من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمى بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التى تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة و مبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع و غيرها من الموضوعات الهامة ، موضحا أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وهو ما يؤكد أهمية المنتدى كوسيلة للحوار وحل المشاكل بفكر جديد.

اهتمام القيادة السياسية بالشباب :

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج على إن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مؤكدا أن منتدى شباب العالم يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية .