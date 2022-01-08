/671070/تأجيل-محاكمة-حسن-راتب-وحسانين-لجلسة-12-فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حسن راتب وحسانين لجلسة 12/2 لحضور شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأثار الكبرى والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وأخرين
تأجيل محاكمة حسن راتب وحسانين لجلسة 12 فبراير لحضور شهود الإثبات
وأنطلقت جلسة محاكمة المتهمين اليوم في محكمة جنايات القاهرة منذ قليل برئاسة المستشار خليل عمر، وذلك بعد تنحي الدائرة 16 برئاسة المستشار عبدالسلام يونس عن نظر القضية لاستشعار الحرج خلال الجلسة السابقة.
وقال فريد الديب : “أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة”.
وتابع: “موكلي عنده سرطان نطالب بالإفراج عنه، أطالب بإيداع حسن راتب مستشفى حكومي لإصابته بالسرطان”.
وطلب حسن راتب طلب الجلوس في غرفة المداولة السرية معللا : “هناك شيئين هامين لا يحب الافصاح بهما حفاظا على الأمن القومي”
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