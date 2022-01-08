/671073/بعد-توقفها-عن-الإنتاج-تحرك-برلماني-لإعادة-تشغيل-سماد-طلخة

تقدم النائب عاطف مغاوري،عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن الموقف النهائي لشركة سماد طلخا بعد صدور قرار التطوير في الموقع ووقف قرار نقلها إلى محافظة السويس في تاريخ 1 أبريل من عام 2021.

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وقال "مغاوري" في بيان له اليوم، إن الجمعية العمومية التي عُقدت في إبرايل الماضي أقرت استمرارية الشركة وتطويرها بنفس الموقع، بمدينة طلخا، وأنشئت لجنة فنية متخصصة من قبل الشركة القابضة للكيماويات لدراسة ملف التطوير، وتم إجراء مناقصة عالمية محدودة الهدف مثل اختيار مكتب استشاري لتحديد المعدات والأقسام التي تحتاج إلى التطوير وقياس نسبة التآكل في المعدات والخطوط لتحديد الصالح منها وغير ذلك، وتغيير المعدات التي تحتاج إلى التغيير، إلا أنه حتى الآن لم يطرأ أيّ إجراء عملي من شأنه العمل على تطوير الشركة وإعادة تشغيلها، وبذلك فإن شركة سماد طلخا مازالت متوقفة عن الانتاج بالطاقة اللازمة، مما يزيد من أزمتها ويسبب تراكم الديون عليها .

: تحسين الأوضاع

هذا وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس البرلمان المستشار فتحي الجبالي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة للنظر في ما يتضمنه من بنود ودراستها مع المسؤوليين المعنيين بالأمر؛ وذلك بهدف تحسين أوضاع الشركة وإعادة تشغيلها بكامل قوتها من أجل سداد ما عليها من مديونيات.