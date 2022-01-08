شفاء الفنانة عبير صبري من فيروس كورونا

نشرت الفنانة عبير صبري منذ قليل صورة "سيلفي" لها وهي مبتسمة وبحالة جيدة، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن خلالها طمأنت الفنانة جمهورها ومحبيها أنها تعافت من فيروس كورونا التي كانت تعاني منه بالأيام الماضية.

دوت الخليج

عبير صبري تتعافى من كورونا

شاركة الفنانة عبير صبري متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ألتقتطها لنفسها وهي بحالة جيدة، بعدما قامت بعمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخرجت النتيجة سلبية، وعلقت على الصورة قائلة:"نيجاتيف الحمد لله"، وشكرت كل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء في فترة مرضها وقالت:"شكرا شكرا لكل حد من زمايلي واصحابي سأل عليه وبعتلي وكلمني شكرا لكل دعوه حلوه بالشفا دعتولي بيها"، وأضافة بتمنيها السلامة لكل الناس:"ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا الكورونا والامراض كلها يارب".

وكانت عبير صبري قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها في نهاية ديسمبر الماضي، من خلال صورة نشرتها على حسابها الشخصي على إنستجرام أيضًا، معلقة تحتها بالآتي:"كورونا ايجابي انا وزوجي ..الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض ..ادعولنا ربنا يشفينا".

صورة من الحجر الصحي لعبير صبري

كانت عبير صبري تعاني من أعراض كوفيد-19 بشكل متعب جدًا، حيث شاركت متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ يومين، صورة من السرير ويظهر عليها التعب الشديد، وقالت:"انا بقالي ١٠ ايام كورونا ولسه فاضل اعراض زي الكحه وضربات القلب والنهجان"؛ وكان سبب نشرها لهذه الصورة رغم حالتها المرضية هي قرار اعتزال المخرج داوود عبد السيد، فوضحت موقفها كالآتي:"بس حبيت اخرج من عزلتي عشان اسجل حزني ورفضي لاعتزال استاذ داوود عبد السيد المخرج والمفكر اللي كان واحد من اكبر احلامي اني اشتغل معاه واللي اعتزاله يدل علي اننا مش عارفين قيمه الاجود فنيا وانسانيا".

وأستكملت عبير صبري بتعبيرها عن حزنها على الفتاة التى أنتحرت وقتها وقالت:"وحزني علي البنت الصغيره اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها ..انا حقيقي زعلانه"، وختمت كلامها بالدعاء بصلاح الحال لكل الناس، وشفاء كل المرضى.

آخر أعمال عبير صبري

شاركت عبير صبري في الأعوام القليلة الماضية في عدد من المسلسلات الناجحة، مثل: الطوفان، الأب الروحي، الأخ الكبير، خيانة عهد وملحمة موسى الذي عرض في رمضان 2021.