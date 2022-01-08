/671075/العثور-علي-جثة-شاب-في-بحر-البقر-جنوب-بورسعيد

عثر أهالي منطقة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد على جثة شاب في العقد الثاني من عمره ، اليوم السبت، في منطقة محطة المعالجة ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الجنوب بالعثور على جثة شاب يدعي "إبراهيم محمد إبراهيم عوض الله" - 18 سنة بمحطة المعالجة .

وجارى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحياة ببورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال مباحث مديرية أمن بورسعيد، تحرياتهم حول الواقعة والوقوف على ملابساتها والسبب وراء مصرع الشاب.

العثور علي جثة شاب في بحر البقر جنوب بورسعيد

جدير بالذكر أن مستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد هي احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تم إنشاء المستشفى بمحافظة بورسعيد بتكلفة ٢٣٩,٤٨٢ مليون جنيه لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

تتكون المستشفى من ٦٨ سرير وقسم الغسيل الكلوي وقسم العمليات والعناية المركزة وقسم النسا والولادة وقسم الحضانات وقسم المعامل. تتكون أيضًا من :المطبخ – المغسلة - الغازات الطبية- الإدارة- المشرحة – سكن أطباء وطبيبات – مدرسة تمريض.