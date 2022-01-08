/671076/مسحة-طبية-للاعبي-الأهلي-والجهاز-الفني-والإداري

خضع لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري للفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم السبت، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهعلى ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي علي اجراء مسحة طبية قبل مران الفريق، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العرب في غياب عدد كبير من لاعبي المارد الاحمر لتواجدهم داخل صفوف المنتخب الوطني استعداداً لأمم إفريقيا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏