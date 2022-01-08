/671077/شيرين-عليش-منتدى-شباب-العالم-يبرز-دور-مصر-العالمي-في-صناعة-المستقبل

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم يُعد توحيدًا لطاقات الشباب أمام القضايا العالمية، ورسالة سلام وخارطة عمل من أجل تحقيق التنمية، فضلا عن كونه حدثًا فريدًا من صانعي السياسات والتواصل مع الشباب الواعد، مؤكدة أن إقامة المنتدى يعبر عن حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها الدولة.

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وأضافت عليش، في بيان لها اليوم، أن مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى يؤكد بدون شك اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة المجتمعية التي تحرص الدولة على دعمهم في كل الأوقات، في محاولة دائمة لمد وفتح قنوات تواصل بين الشباب والدولة، بجانب أن الدولة تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية، وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادرعلى مواجهة الأزمات وحلها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر تضع شباب العالم ومن بينهم المصريين أمام مسئولياتهم وتحقق أحلامهم في التواصل مع قادة العالم، حيث تمنح فرصة المشاركة بآراء يستفيد منها الشباب من مختلف المجتمعات في ملفات مهمة وحيوية وقضايا أصبحت دول العالم عاملا مشتركا فيها، بجانب أن هذا التجمع من الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم هو فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات.

ولفتت النائبة إلي أن منتدى الشباب في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.