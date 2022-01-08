دار الإفتاء: احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعى وأخلاقى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن مِن مظاهر احترامِ خصوصية الآخرين: عدم نَشْر المقاطع المُصوَّرة أو المسموعة عن تفاصيل حياتهم وما يصنعونه -سواء كان هذا الصَّنيع مُبَاحًا أو لا-، فالشرع الشريف نَهَى عن نَشْر وإشاعة ما يُعيَّب به المرء، لأنَّ فيه تتبُّعًا للعورات، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معشر مَن آمن بلسانه ولم يَدخُل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنَّه مَن اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومَن يتبع الله عورته يَفْضَحه فى بيته".

كما أوضحت أن منهجُ الإسلام فى ذلك هو الستر والاستتار، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من سَتَر مسلمًا سترَهُ اللَّهُ فى الدُّنيا والآخرةِ"، والشرع الشريف إِذْ حَثَّ على احترام خصوصيات الآخرين وعدم التَّدخُّل فى شؤونهم، فإنَّه فى نَفْس الوقت نَهَى عن إشاعة الفاحشة فى المجتمع، وجَعَلها جريمة تستوجب العقاب فقال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".