وزير الأوقاف: منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق لفقه العيش المشترك

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملى لفقه العيش المشترك؛ بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها؛ بما يؤكد إيمان مصر الراسخ بحق العيش الإنسانى المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.





وقال وزير الأوقاف فى تصريح اليوم السبت، أن المنتدى يتسع للمختلفين ديانة وثقافة وجنسًا ولونًا ولغة ليلتقوا معًا على أرض المحروسة مصر الكنانة، فى إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع وأنها سنة الله (عز وجل) فى كونه، وأن ديننا العظيم يحترم آدمية الإنسان لكونه إنسانًا، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ}، فكرم الإسلام الإنسان على إطلاق إنسانيته دون النظر إلى أى اعتبار آخر. وأضاف الوزير: لا شك أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب والتعارف الإنسانى، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، وذلك كله فضلا عما يحققه المنتدى من تبادل المعارف والخبرات والثقافات والوقوف على ما وصل إليه خيرة شباب العالم فى مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة، واطلاعهم على بعض جوانب حضارتنا المصرية العظيمة الضاربة بجذورها لأكثر من سبعة آلاف عام فى عمق التاريخ، وها هى تقدم لشباب العالم جمهوريتها الجديدة لنبنى تاريخًا جديدًا يضم إلى تاريخنا الحضارى العريق.

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