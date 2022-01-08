القوات المسلحة تنظم احتفالية تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب

جدة - نرمين السيد - بدأت مراسم الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال إتباع أنسب الطرق فى تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم فى تطوير المنظومة الطبية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، استمرار التعاون المثمر والبناء مع المراكز الطبية والتعليمية داخل القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الطب بالقوات المسلحة.

يأتى ذلك تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر.