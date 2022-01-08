محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف شوارع الطيار فكرى والأقصر والمدبح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات حى شمال الجيزة، إزالة كشك مخالف بشارع الطيار فكرى، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير، من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.





كما اطلع راشد، على نسب أعمال الرصف بشارع الأقصر، وتم الاستكمال بدءًا من شارع البوهى حتى شارع الاعتماد. وأيضَا تابع محافظ الجيزة، مجهودات حى جنوب الجيزة فى تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الرابطة لشارع المدبح ضمن أعمال التطوير الشامل التى تشهدها عددا من القطاعات بالمحافظة.

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