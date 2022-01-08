مدبولى: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها «إنجاز تاريخى»

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، فى مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل فى أعمال التطوير.





واستمع رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، إلى شرح تمت خلاله الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط يتم وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، لتنفيذ مشروع حضارى متكامل يحقق مقاصد سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، فى قلب العاصمة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضارى المميز.

وتفقد مدبولى ومرافقوه عزبة أبو قرن التى تم الانتهاء من إخلائها بالكامل، من المبانى العشوائية، على مساحة تصل لنحو 28 فدانا، تمهيداً لبدء أعمال التطوير بالمنطقة ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

واستمع الى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أنه تم اخلاء العزبة من قاطنيها، وعددهم 4700 أسرة تم نقلهم بالكامل، وإعادة تسكينهم فى وحدات سكنية بديلة مجهزة بالأثاث بمشروع معاً الحضارى، بمدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما تحقق فى إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى يعد انجازا تاريخيا، وحلما تم تحقيقه أخيرا، وأصبح واقعا، بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى، لتدخل هذه المنطقة على الفور ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضارى، موجهأ الشكر لمحافظة القاهرة ومسؤولى المحافظة ورئيس الحى وغيرهم من المسؤولين على الجهد الذى بذلوه لتحقيق هذا الحلم.

كما توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمرو بن العاص، لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث يشمل التطوير الجامع والساحة الملحقة به، حيث اطلع على سير العمل فى تطوير ساحة المسجد بما يشمل الرخام وزراعة النخيل، وأعمال الزراعة المتدرجة.

واستمع مدبولى الى شرح تمت الاشارة خلاله إلى أن مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 ألف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشى البستان، والمركز الإبداعى للأطفال، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقونى، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهى لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادى، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذه المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.