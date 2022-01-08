أبومازن يصل شرم الشيخ غدا للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيصل مدينة شرم الشيخ غدا، فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.





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