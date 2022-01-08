120 مركزا ونقطة ثابتة ومتحركة للتطعيم ضد كورونا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سعيد السقعان، إن عدد مراكز ونقاط التطعيم بالمحافظة يبلغ 120 مركزا ونقطة ثابتة ومتحركة، من بينهم 79 مركزا ثابتا و14 متحركا و5 لتطعيم المسافرين و3 عيادات قوافل متحركة و18 نقطة ثابتة بمحطتى القطارات والمحاكم وإدارات المرور والجوازات، علاوة على مركز التطعيم الموسع "ميجا سنتر" بمقر مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة.





وأوضح السقعان فى بيان، اليوم، أن تلك المراكز تعمل على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، بما فيها أيام العطلات الرسمية. ومن ناحية أخرى، تمكنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير 311 محضرا ضد التجار المخالفين. وذكرت المديرية، فى بيان، أن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومستودعات بوتاجاز مخالفة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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