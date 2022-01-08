السفير الفلسطيني بالقاهرة: ابومازن يصل شرم الشيخ غداً للمشاركة بمنتدى شباب العالم

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، عن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، لمدينة شرم الشيخ غدا ، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.
وأوضح السفير دياب اللوح أن ابو مازن سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال المنتدى ، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم.
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