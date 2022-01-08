/671079/نادر-نسيم-إطلاق-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-يعكس-مكانة-ودور-الشباب-فى-الجمهورية-الجديدة

قال النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الاستماع للشباب واشراكهم فى إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المحلية والدولية القائمة، فضلا عن ترسيخ مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم بشأن إطلاق النسخة للرابعة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأوضح وكيل دينية الشيوخ، إن القيادة السياسية تحرص منذ اطلاق منتدي شباب العالم فى نسخه المختلفة، على الاستماع للشباب وآرائهم ذلك لبناء جسور من الثقة والتواصل معهم،فضلا عن تحول المنتدى إلى جسر للتواصل الدولي بين شباب العالم من على الأراضي المصرية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والثقافات والرؤي حول القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي.

وأكد نادر نسيم، أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم يبعث رسالة قوية للعالم بما تنعم به الدولة المصرية من مرحلة استقرار وأمن على كل كل المستويات، لافتا إلى أن المنتدي يعد فرصة ثمينة للترويج السياحى لمصر عالمياً، من خلال تواجد آلاف الشباب من بلدان مختلفة كسفراء للمنتدى في بلادهم لنقل صورة مضيئة عن الجمهورية الجديدة بعد تم من انجازات ضخمة ومشروعات تنموية