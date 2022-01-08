/671082/ميريهان-حسين-تغني-تعالى-أدلعك-لـ-بهاء-سلطان-تعلق-مبتخرجش-من-دماغي

نشرت الفنانة ميرهان حسين منذ دقائق، فيديو لها وهي تغني أحد أغنيات الملحن عزيز الشافعي، من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر نمر متحرك في الفيديو.

دوت الخليج يكتب عن فيديو ميرهان حسين والنمر

ميرهان حسين على السوشيال ميديا

أعتادت الفنانة ميرهان حسين على نشر فيديوهات وصور لها وهي تغني، أو تصنع مكياجًا تنكريًا يحول ملامحها لنجمات أخريات، وكثيرًا ما تستخدم مريهان تطبيقات الهاتف المختلفة لتغيير شكلها أو إضافت بعض الرسوم والأشكال المضحكة للفيديو أو الصورة، وزاد عدد متابعيها على الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأحبوا أسلوبها وخفة ظلها حتى في تعليقاتها.

تملك ميرهان حسين قانة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" قناة يتابعها أكثر من 69 ألف شخص، وتستخدمها في نشر فيديوهات طويلة لها وهي تستخدم مستحضرات التجميل المختلفة لرسم ملامح نجمات وشخصيات عامة على وجهها، وتقوم بتقليدهم والتكلم بنفس طريقتهم، وهذه الموهبة تجلت بوضوح وقت أنتشار فيروس كورونة في مصر لأول مرة عام 2020، وكانت هذه الطريقة التي تتبعها لتتسلى وتسلي متابعيها، في وقت الحجر الصحي.

وتنشر أيضًا مقاطع لأعمالها المختلفة، ولقاءات أُجريت معها.

فيديو جديد لميرهان حسين

ظهرت ميرهان حسين وهي تغني في فيديو، قامت بتصويره لنفسها في المنزل، ونشرته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلى رأسها نمر كبير، ويظهر خلفها ذيل النمر وهو يحركه، ولكنه ليس حقيقيًا، وإنما هو مجرد مؤثر من مؤثرات أحد تطبيقات الهاتف، وسجلت الفيديو بالكامل بهذا المنظر، وهي تغني أغنية تلاتة بالعظيم للمطرب بهاء سلطان، وقامت بالإشارة إلى ملحن الأغنية عزيز الشافعي وكتبت:"انا حاسة ان في حد قاعد فرق دماغي من كتر ما الاغنية دي مش راضية تطلع من دماغي .. وكل ماشوف حد اقوله تلاته بالعظيم مقامك عظيم".

آخر أعمال ميرهان حسين

ظهرت ميرهان حين لأول مرة على شاشة السنيما، من خلال فيلم عمر وسلمى 2، وبعدها أنطلقت في الأعمال الدرامية التليفزيونية، وقدمت شخصيات مختلفة في مسلسلات مثل: آدم وجميلة، دوران شبرا، خرم إبرة واسم مؤقت.