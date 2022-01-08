/671083/محافظ-قنا-يختتم-جولته-بقرى-حياة-كريمة-بتفقد-أعمال-مجمعات-خدمة-المواطنين-والمجمع-الزراعي-بقوص

أختتم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته علي مشروعات حياة كريمة بمركز قوص بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة و شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يختتم جولته بقرى حياة كريمة بتفقد أعمال مجمعات خدمة المواطنين والمجمع الزراعي بقوص

أطلع محافظ قنا علي سير العمل بالاعمال الانشائية التي تجري بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، مؤكدا علي أن مجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.

كما تابع الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلالسة ويضم ( وحدة بيطرية ، مركز تجميع ألبان ، جمعية زراعية ، مكتب إرشاد زراعى ) ، لافتا أن المشروع سوف يساهم المجمع فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الرى الحديث.