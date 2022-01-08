/671088/خاص-إلهام-شاهين-عن-اعتراض-البرلمان-على-تكريمها-بجامعة-عين-شمس-هما-معندهمش-مشاكل-غيري

خرجت النجمة القديرة إلهام شاهين عن صمتها للرد على رفض البرلمان تكريمها من قبل جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم تكريمها فيها من قبل جامعات.

دوت الخليج يرصد أول رد من إلهام شاهين على رفض البرلمان تكريمها من قبل جامعة عين شمس.

إلهام شاهين توضح سبب تكريمها من جامعة عين شمس

قالت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»: "البرلمان دخله ايه.. هي حاجة أصلًا كانت من التليفزيون المصري، بيعمل حفلة رأس السنة جوا الجامعة عشان يقدموا الشباب الموهبين فهما دعوني وقالولي هنعمل لقاء معاكي والتليفزيون المصري هيكرمك".

وتابعت: " مش أنا بس ونادر عباس المايسترو، والجامعة ادتنا احنا الاتنين دروع والتليفزيون كمان كرمني عن مشواري الفني.. احنا عاملين حفلة رأس السنة من خلال الجامعة".

إلهام شاهين تفتح النار على مجلس الشعب

وأضافت إلهام شاهين: "أنا مش عارفة ليه التركيز على جامعة عين شمس.. طيب ما أنا اتكرمت من الجامعة البريطانية وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونزلت الصور ومضايقتش حد.. أنا مش عارفة ايه الغريب في تكريم جامعة عين شمس".

وفتحت إلهام شاهين النار على مجلس الشعب قائلة: " هو مجلس الشعب مركز بس مع إلهام شاهين يعني معندهمش أخبار تانية، زي ما حصل على المومس الفاضلة.. أنا مستغربة أوي هما معندهمش مشاكل غيري، البلد فيها حاجات أهم "

البرلمان يرفض تكريم إلهام شاهين من جامعة عين شمس«معندهاش اسهامات عليمة»

هذا وقد تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن قيام جامعة عين شمس بتكريم الفنانة إلهام شاهين و إهدائها درع الجامعة في حفل خاص.

تكريم إلهام شاهين من جامعة عين شمس

وقال "الوليلي" في طلبه، منذ أيام فاجأتنا جامعة عين شمس العريقة برئاسة الدكتور محمود المتيني بتكريم الفنانة إلهام شاهين والاحتفاء بها من قبل قيادات الجامعة وقامت الجامعة بإهدائها درع الجامعة وجائزة تفوق خاصة، في حفل كبير أقامته الجامعة، تقديرًا لدورها في المجتمع.

ولفت النائب إلى أن ما قامت به الجامعة سقطة كبيرة في تاريخ مسيرتها العلمية لن تغتفر، فنكن للفن بصفة عامة والفنانة إلهام شاهين بصفة خاصة كل التقدير والاحترام كأحد الوجوه الفنية التي نفتخر بها في بلدنا، لكن على الجانب الآخر ليس لديها أي إسهامات علمية ولم تقدم شيئًا يذكر للمجتمع العلمي حتى تنال تكريم من جانب الجامعة وتقوم بإهدائها درعها الخاص.

وأوضح النائب مجدي الوليلي، كان من باب أولى على جامعة عين شمس ذلك الصرح العلمي الكبير التي تخرج من رحمها أساتذة وعلماء أجلاء الذين أفنوا حياتهم من أجل رفع اسم بلدنا عاليًا، أن تقوم بتكريم المتميزين من العلماء وأساتذة الجامعات ممن يتفرغون في سبيل النهضة العلمية لبلدنا ويواصلون الليل بالنهار من أجل نهضتها، أو أطبائنا الذين يضحون بأغلى ما يملكون "أرواحهم" في سبيل مجابهة "كورونا"، فمثل هذه التكريمات الفنية مكانها المسرح والسينما وليست محراب العلم، حيث تقاس حضارات الأمم بما تقدمه من علم وإسهامات بحثية وعلمية تعود بالنفع على الإنسانية، وبما تقدمه للعالم من علماء ومبتكرين فهم قاطرة التقدم والازدهار لأي مجتمع.