الأهلي يهنئ مجلس اتحاد الكرة الجديد بثقة الجمعية العمومية

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أرسل النادي الأهلي خطاباً للاتحاد الكرة صباح اليوم الاحد، يهنئ فيه المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث ارسل النادي الأهلي صباح اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء برقية يهنئ فيه المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن حيث اسفرت الانتخابات على فوز القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد

وجاء كالأتي: قائمة جمال علام 109 صوت قائمة محمد إبراهيم 6 أصوات عدد 1 صوت باطل.

بينما حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد باطل.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.