/671093/وفد-التنسيقية-يضع-اللمسات-الأخيرة-لفريق-العمل-خلال-منتدى-شباب-العالم

اجتمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، استعدادا لفعاليات المنتدى، ومشاركة الخبرات بين الأعضاء، من خلال عدد من ورش العمل، والاجتماعات وأنشطة بناء الفريق.

دوت الخليج وفد التنسيقية يضع اللمسات الأخيرة لفريق العمل خلال منتدى شباب العالم تناولت ورش العمل، الحديث عن إنجازات ومشاركات التنسيقية في المنتدى هذا العام، والبروتوكول والقواعد المنظمة للمنتدى، كما تم عقد تدريب عن مهارات التعامل مع الإعلام. وشهدت ورش العمل تفاعل الحضور والتزام تام بالإجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامة الاعضاء المشاركين.

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