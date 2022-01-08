/671048/ضحية--محمد-الأمين-المتهم--تفجر-كارثة-قاللي-انتي-مراتي-وبيخلينا-نرقص-علي-الأغاني

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قررت النيابة الكلية في القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على فتيات دار رعاية قام بإشائه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ووجهت النيابة للمتهم محمد الأمين في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢، اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور يجانب التهمة الأساسية وهي الإتجار بالبشر.

وقالت إحدي الفتيات « في أكثر من مرة حاول المتهم حاول التقرب مني، وعندما رفضت جاب ورقة وقالي امضي على الورقة خلاص هتبقي مراتي».

ضحية رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالأتجار في البشر تفجر كارثة.. قاللي انتي مراتي وبيخلينا نرقص علي الأغاني

وتابعت ضحية أخرى إن «المتهم يشغل أغاني بعد نوم المشرفين في غرفة الدار ويقول لنا مين أحسن واحدة فيكم بتعرف ترقص»،

وواصلت الضحية الثالثة : «ذهب بنا إلى الساحل الشمالي واشتري لينا مايوهات بيكيني».