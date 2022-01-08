بنى سويف: الانتهاء من تبطين 382 كم من الترع بتكلفة 809 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض المحافظ، اليوم، لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذى يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة.

وبحسب التقرير الذى أعده وكيل الوزارة بالمحافظة المهندس جمال عبد الفتاح، أشار المحافظ إلى أن الأعمال الجار تنفيذها تقدر بأطوال 631.6 كم تقريباً تخدم زمام 204 آلاف و229 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و560 مليون جنيه، فيما يصل إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 89.3 كم تقريباً تخدم زمام 49 ألفا و34 فدانا.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

يشار إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً، بتشكيل لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسهيل الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع الذى يوفر العوائد والمكاسب التى تعود على منظومة الرى، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر.