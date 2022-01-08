محافظ الغربية يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أهمية تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والمتطوعين لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى.





وأشاد المحافظ، خلال زيارته اليوم، قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى، بأعمال تجديد وتطوير مكتبة سميرة موسى بما يليق باسم العالمة الجليلة الذى تحمله المكتبة.

ووجه المحافظ بضرورة حث الطلاب والمواطنين على زيارة المكتبة والاستفادة من قراءة الكتب والفعاليات التى يتم تنفيذها بها وانتهاج التردد على المكتبة كأسلوب حياة.

وأشار إلى أن تزيين المكتبة وتطويرها جاء من خلال التعاون بين الوحدة المحلية بقيادة المهندس هانى الكفافى وفريق "بشبابها هتكون جنة" التطوعى؛ حيث تمت أعمال تنظيف المكتبة داخلياً ودهانها من الخارج؛ كما تم تقليم أشجار الحديقة ودهانها، بالإضافة إلى دهان السور الخارجى للمكتبة وتمهيد الطرق المحيطة به.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بضرورة الاهتمام بمحور بناء الإنسان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".