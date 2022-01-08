وزير النقل: الانتهاء من دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة مارس 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمى شبكة الطرق.

بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائرى المنصورة بطول 4.5 كم وبتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، حيث تم زيادة عرض الطريق ليصبح 14 مترا بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بلغت نسبة التنفيذ 85% ووجه الوزير بالحفاظ على حرم الطريق، من أى تعديات وإزالة المخلفات على الطريق على مدار الساعة.

كما وجه وزير النقل، بعمل دراسة شاملة لتطوير تقاطع كوبرى الجامعة مع طريق ميت بدر خميس؛ لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، كما تفقد أعمال مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بالمنصورة بتكلفة قدرها 190 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80%.

وأكد الوزير، على الانتهاء من مشروعات دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين بنهاية مارس 2022 والانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة طريقى (المنصورة / محلة دمنة/ دكرنس) و(طناح - دكرنس) وكذلك أعمال توسعة 3 كبارى علوية بطريق المنصورة جمصة (رافد جمصة) وهى كبارى الروضة ودميرة وعمار بنهاية يونيو 2022، كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على حرم كافة الطرق من أى تعديات وإزالة المخلفات على مدار الساعة.

كما تفقد الوزير، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل" فى المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة) حيث تبلغ تكلفتها الإجمالية 455 مليون جنيه، وتم تكليف عدد 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال وجارى العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وبلغت نسبة التنفيذ 20%.

ووجه الوزير باستخدام نظام CIR لمعالجة شروخ الأسفلت الخفيفة بدلا من أعمال الكشط وإزالة الأسفلت، وتابع وزير النقل مشروع كبارى شربين الجارى إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجرى إنشاء 3 كبارى علوية كوبرى أعلى مزلقان سواقى العرب وكوبرى المرور وكوبرى نزلة الدبوسى.

كما تم البدء فى أعمال كوبرى سواقى العرب بتكلفة قدرها 253 مليونا، حيث يبلغ طول الكوبرى 405 متر، وبعرض 20 مترا، ونسبة تنفيذه 20.31%، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكبارى.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى (المرحلة الأولى) فى المسافة من دمياط حتى جمصة - المنصورة الجديدة بطول 40 كم وتكلفة 956.25 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا فى هذه المسافة، وإنشاء 16 كوبرى فى الاتجاهين لزوم الرصف الخرسانى.

كما تفقد أعمال تنفيذ كوبرى البستان على النيل والذى يشمل إنشاء كوبرى توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية فى كل اتجاه، بتكلفة 820 مليون جنيه.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR بتكلفة 406.28 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل، أنه جار العمل فى رفع كفاءة عدد 7 قطاعات فى المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبرى دمياط على النيل بطول 30 كم، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبرى رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبرى 27 حتى سيدى كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبرى كم 6.5 فى بداية الدولى الساحلى من بورسعيد.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن تطوير هذه القطاعات يأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى الذى يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة، مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.