محافظ قنا يؤكد اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، اهتمام مبادرة "حياة كريمة" بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعى، نظرا لأهميتها فى توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.





جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرى حياة كريمة، اليوم، بمركز قوص لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من وحدات التضامن الاجتماعى.

وتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بوحدتى التضامن الاجتماعى بالشعرانى والخرانقة التابعتين لمجلس قروى جراجوس، ويقع كل منهما على مساحة 635 مترا مربعا بتكلفة تقديرية 5 ملايين و508 آلاف جنيه لكل وحدة.

كما تفقد الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الكلالسة الواقع على مساحة 1238 مترا مربعا بتكلفة تقديرية بلغت 8 ملايين و685 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهن فى سوق العمل.

واطلع على سير العمل بالأعمال الإنشائية التى تجرى بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

وأوضح أن المجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.

وتابع الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلالسة ويضم (وحدة بيطرية، مركز تجميع ألبان، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعى)، لافتا إلى أن المشروع سوف يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.