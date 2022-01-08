الوزراء: 65% نسبة تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة بتكلفة 1.72 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استمع مدبولى، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل به فى مارس 2021، وتصل نسبة تنفيذه إلى نحو 65٪، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022، وتقدر تكلفة تنفيذه بحوالى 1.72 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو 95 فداناً، ويشمل تنفيذ عمارات على طراز تراثى، بواقع 79 عمارة، تضم 1924 وحدة، مساحة الوحدة 150 م2، وكل عمارة بمساحة 600 م2، وتضم 18 وحدة تجارية، كما يتضمن المشروع تنفيذ مبان ثقافية وترفيهية، ومساحات خضراء، وإعادة إبراز المواقع الأثرية بصورة حضارية مميزة.

وأكد الجزار أن تطوير سور مجرى العيون يستهدف تنفيذ مشروع سياحى ثقافى ترفيهى على الطراز الاسلامى، على مساحة 95 فداناً، يضم مسارح وسينمات، ومول تجارى ترفيهى فندقى على مساحة 12.5 فدان، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة اخرى، حيث سيتم تنفيذ المنشآت على طراز اسلامى قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية بالاضافة الى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالى.

وشرح الوزير، الموقف التنفيذى للعمارات السكنية التى يتم تنفيذها، وكذا المبنى التجارى الترفيهى، والذى بدأ العمل به فى يونيو 2021 ومن المقرر الانتهاء منه فى يونيو 2022، وتقدر تكلفته بحوالى 691.4 مليون جنيه، ومن المخطط أن يضم المبنى 163 غرفة فندقية، و41 مطعماً، و7 كافيهات، و16 محلاً تجارياً، ومسرحاً رئيسياً يتسع لنحو 570 شخصاً، وقاعة سينما تتسع لنحو 132 شخصا، ومسرحاً مكشوفاً، وقاعة لعرض الفنون.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بالعمارات الجارى انشاؤها بالمنطقة، وأثنى على مستوى التنفيذ والتشطيبات، كما تفقد المبنى التجارى الترفيهى، وأشاد بمجمل ما تم تنفيذه فى هذه المنطقة التى تغير وجهها بصورة عامة، فما يحدث بها نقلة حضارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، ومسؤولى الوزارة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير على الجهود المبذولة، ومشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة.