رئيس جامعة كفرالشيخ: منتدى شباب العالم يخلق جيلا جديدا للقيادة

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يشارك فيه شباب من مختلف دول العالم.





وأكد دسوقى، حرص الرئيس واهتمامه بالشباب المصرى، وذلك لاستغلال طاقاته وأفكاره فى التنمية والنهوض والرؤية المستقبلية لمصر. وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الرئيس أرسى مبدأ الحوار والاستماع للرأى والرأى الآخر، ومبادئ الحوار السليم، إضافة إلى تواضعه واستماعه لكل الثقافات والمؤهلات والشباب، وطرحه مختلف القضايا الخاصة بمصر، متحدثا عن ضرورة أن نعمل ونجتهد. وأضاف دسوقى، بأن لقاءات الرئيس بالشباب تهدف لخلق جيل جديد للقيادة، ينبغى إعداده بتربية فكرية سليمة لقيادة البلاد وأنهم من سيصنعون المستقبل، فهم القوة الإنتاجية الحقيقة فى هذا البلد، وقادرون على الإبداع.

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