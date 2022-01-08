رئيس الوزراء يواصل جولته في القاهرة بمتابعة موقف تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط

مدبولي: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخي.. وحلم أصبح واقعاً

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح تمت خلاله الاشارة الى ان تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط يتم وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، لتنفيذ مشروع حضاري متكامل يحقق مقاصد سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

وتفقد مدبولي ومرافقوه عزبة أبوقرن التي تم الإنتهاء من إخلائها بالكامل، من المباني العشوائية، على مساحة تصل لنحو 28 فداناً، تمهيداً لبدء أعمال التطوير بالمنطقة ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

واستمع الى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أنه تم اخلاء العزبة من قاطنيها، وعددهم4700 اسرة تم نقلهم بالكامل، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بديلة مجهزة بالأثاث بمشروع معاً الحضارى، بمدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى يعد انجازأً تاريخياً، وحلماً تم تحقيقه أخيراً، وأصبح واقعا، بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى، لتدخل هذه المنطقة على الفور ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري، موجهأً الشكر لمحافظة القاهرة ومسئولى المحافظة ورئيس الحي وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم.

كما توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمرو بن العاص، لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث يشمل التطوير الجامع والساحة الملحقة به، حيث اطلع على سير العمل في تطوير ساحة المسجد بما يشمل الرخام وزراعة النخيل، واعمال الزراعة المتدرجة.

واستمع مدبولي الى شرح تمت الاشارة خلاله الى ان مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 الف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية ابرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذ المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.