وزير النقل في جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذعدد من مشروعات الطرق والكباري...

الوزير يتفقد تطوير ورفع كفاءة طرق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل والدولي الساحلي ودائري المنصورة وكوبري الجامعة

الوزير:

. تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 780 كم، ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات

2. الانتهاء من مشروعات دائري المنصورة و كوبري الجامعة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين بنهاية مارس2022

3. الانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة طريقي المنصورة /محلة دمنة/ دكرنس و طناح/دكرنس و توسعة عدد 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة بنهاية يونيو 2022

4. تكليف عدد 5شركات لسرعة انجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائري المنصورة بطول 4.5كم وبتكلفة قدرها 250مليون جنيه حيث تم زيادة عرض الطريق ليصبح 14متر بعدد 3حارات مرورية لكل اتجاه بلغت نسبة التنفيذ 85% ووجه الوزير بالحفاظ على حرم الطريق

من اي تعديات وإزالة المخلفات على الطريق على مدار الساعة

كما وجه وزير النقل بعمل دراسة شاملة لتطوير تقاطع كوبري الجامعة مع طريق ميت بدر خميس لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين كما تفقد اعمال مطلع ومنزل لكوبري الجامعة على النيل بالمنصورة بتكلفة قدرها 190 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80% وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات دائري المنصورة و كوبري الجامعة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين بنهاية مارس2022 والانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة طريقي( المنصورة /محلة دمنة/ دكرنس) و( طناح/دكرنس ) وكذلك أعمال توسعة عدد 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة ( رافد جمصة ) وهي كباري الروضة و دميره و عمار بنهاية يونيو 2022 كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على حرم كافة الطرق من اي تعديات وإزالة المخلفات على مدار الساعة

كما تفقد الوزير اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (احد طرق مبادرة حياة كريمة) وحيث تبلغ تكلفتها الاجمالية 455مليون جنيه و حيث تم تكليف عدد 5شركات لسرعة انجاز الأعمال وجاري العمل بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR وحيث بلغت نسبة التنفيذ20% ووجه الوزير باستخدام نظام CIR لمعالجة شروخ الأسفلت الخفيفة بدلا من أعمال الكشط وإزالة الأسفلت وتابع وزير النقل مشروع كباري شربين الجاري انشاؤها ضمن اعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3كباري علوية كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب و كوبري المرورو كوبري نزلة الدبوسي حيث تم البدء فى اعمال كوبري سواقى العرب بتكلفة قدرها 253مليون وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر وبعرض 20 متر ونسبة تنفيذه 20.31% ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري

ثم توجه وزير النقل لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى جمصه/المنصورة الجديدة بطول 40 كم وتكلفة ٩٥٦.٢٥ مليون جنيه وحيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 متر في هذه المسافة وانشاء 16 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل انشاء كوبري توسعه بطول 1600 متر وعرض 17 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه . بتكلفة 820 مليون جنيه كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم بإستخدام تقنية FDR بتكلفة 406.28 مليون جنيه

وأشار وزير النقل، أنه جار العمل في رفع كفاءة عدد ٧ قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول ١٤٠ كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الدولي الساحلي من بورسعيد

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.