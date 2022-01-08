إنقاذ حياة طفل رضيع من أسيوط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى...

نجح الفريق الطبي المتميز بمستشفى النصر التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهر ونصف يعاني من عيب خلقي مركب بالقلب عبارة عن ضمور في صمام الرئة ونقص شديد في الأكسجين واعتماده على وصلة شريانية صغيرة ، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

تم تشخيص الطفل بمشكلة في القلب منذ الولادة وتم حجزه بإحدى المستشفيات بأسيوط لمدة شهر ومع تدهور حالة الطفل وصعوبة نقله ورفض كبرى المستشفيات في مصر من استقباله وصل لمحافظة الاسماعيلية وتم مناظرة حالة الطفل بواسطة دكتور عبدالرحمن العفيفي استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وجد ان نسبة الأكسجين ٣٠٪ واقتراب قلب الطفل من التوقف وتم تحويله على الفور لأقرب مستشفى جامعة بالإسماعيلية وتم عمل الاسعافات الأولية للطفل ووضعه على جهاز التنفس وتم إعطاء أدوية منشطة للقلب بواسطة د. وفاء وفريق الأطفال بمستشفى الجامعة بالتنسيق مع مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وبعد استقرار حالة الطفل تم تحويله لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

بعد مناظرة حالة الطفل والكشف عليه واستقرار حالته تم تركيب دعامة بالوصلة الشريانية والطفل الحمد لله بحالة مستقرة وعلى وشك الخروج من مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

✅ قام بالإجراء الفريق الطبي المتميز لقلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، الذي ضم كل من :-

▪د. عبدالرحمن العفيفي _ استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

▪د. محمد توفيق _ استشاري قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

▪د. وفاء إبراهيم _ أخصائي قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي

▪د. أحمد عبدالرؤوف _ أخصائي التخدير بمستشفى النصر التخصصي

▪️م. آية إبراهيم _ تمريض قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي

وتم متابعة حالة الطفل بعد الإجراء بواسطة فريق متميز من أطباء العناية المركزة بمستشفى النصر التخصصي حتى تم استقرارها الذي ضم كل من :-

▪د. هايدي حسن _ مساعد أخصائي قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي

▪د. إنجي المنياوي _ مساعد أخصائي قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي

▪د. إيڤان عماد _ طبيب مقيم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي

▪د. شيرين ناصر _ طبيب مقيم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي