/671072/بالفيديو-بالساكس-والجيتار-شابان-يتغلبان-علي-الشبورة-بطريق-بورسعيد-دمياط

تداول عدد من نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، ببورسعيد مقطع فيديو لشابين يعزفان علي آلتي الجيتار و الساكس أثناء غلق الطريق السريع بين محافظتي بورسعيد ودمياط بسبب الشبورة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استغل شابان عازفان علي آلاتي الجيتار والساكس ، ساعات غلق الطريق السريع المؤدي من بورسعيد الي محافظة دمياط، اثناء انتظارهم لفتحه بسبب الشبورة الضبابية وانعدام الرؤية، وقاما بالعزف لمقطوعات موسيقية والأغاني المختلفة.

بالساكس والجيتار شابان يتغلبان علي الشبورة بطريق بورسعيد دمياط

وتجمع حول العازفين مجموعة من الشباب المنتظرين لفتح الطريق بمنفذ الجميل الجمركي ببورسعيد، والذين اخذوا بالتصفيق مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية التي تم عزفها ، لتسليتهم وتضيعة الوقت في الانتظار دون ملل.

وكانت قد شهدت محافظة بورسعيد لليوم الثاني علي التوالي انتشار كثيف للشبورة الضبابية علي كافة أنحائها، مما ادى الي انعدام الرؤية والوضوح لاسيما بالطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وتسببت الشبورة الكثيفة في قرار ادارة المرور التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بغلق الطرق السريعة منها طريق المؤدي الي محافظتي دمياط والإسماعيلية و طريق محور ٣٠ يونيو، كما تم اغلاق شارع محمد علي احد اهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وفي نفس السياق تم إيقاف حركة مرور المعديات العابرة بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس من والي مدينتي بورسعيد وبورفؤاد لساعات حتي سطعت الشمس وانقشعت الشبورة المثيفة حرصا على سلامة المواطنين .

واستمر عمل كوبري النصر العائم الذي يربط بين ضفتي القناة في مواعيده المحددة عوضا عن غلق حركة المعديات لتسهيل انتقال المواطنين بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

ويعد كوبري النصر العائم أول كوبري للربط بين ضفتي القناة، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني وأبناء هذا الشعب العظيم.

وتقدر طاقة العبور اليومية على كوبري النصر العائم بنحو 20 ألف مركبة، ما بين سيارات ملاكي أو حمولات حتى 20 طنا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنا كل يوم.

يبلغ طول الكوبري 421 م، وعرضه 15 م، وعمقه 2،25 م. ويتكون الكوبري من 6 بنتونات عائمة (طول كل بنتون 60 م، وعرضه 15 م، وعمقه 2،25 م): اثنان منها مثبتان في الطرفين الشرقي والغربي، والأربعة الباقية تتحرك حركة مفصلية (اثنان تجاه الشمال واثنان تجاه الجنوب). ويبلغ وزن الكوبري الإجمالي 2600 طن حديد تم إنجازها بعمالة قناة السويس (2500 عامل من عمالة قناة السويس) بخلاف بعض عمالة المقاولين التي تتبع إدارات الشركات المختلفة. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 100 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للتخفيف على الشعب البورسعيدي من معاناة الانتقال اليومي بين المدينتين، ودون أي إعاقة لمرور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، الحد من تكدس سيارات النقل بمشروعات شرق بورسعيد، وتقليل زمن العبور وتحسين خدمة نقل البضائع من الشرق إلى الغرب والعكس لصالح الاقتصاد القومي المصري.

إلغاء فترات التوقف والانتظار أمام ضفتي القناة لجميع أنواع المركبات والمشاة، وتنشيط حركة التجارة بين ميناء الغرب وميناء الشرق ببورسعيد والموانئ الأخرى.

توفير الوقود يعمل الكوبري لمدة 20 ساعة متصلة دون استخدام الوقود، وتعادل طاقة الكوبري الاستيعابية طاقة 10 معديات حمولة 320 طنا. كما يوفى أطقم تشغيل العمالة، حيث تحتاج وردية تشغيله إلى 6 عمال فقط، وكذلك تقليل تكاليف الصيانة ، حيث إن الكوبري العائم هو جسر ممتد بالقناة سيظل يعمل لمدة 8 سنوات، ويتم الكشف عليه بالموقع دون الحاجة إلى رفعه على الأحواض أو صيانته.