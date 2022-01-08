/671085/5-معلومات-عن-سيد-تمساح-رئيس-مدينة-دشنا-الجديد

- سيد تمساح النجعاوى من مواليد مركز ومدينة نجع حمادى 1980.

- حاصل علي لسانس اداب جامعة جنوب الوادى.

- شغل عديد من المناصب القيادية عمل مدير مخازن بمركز ومدينة نجع حمادى ثم سكرتير الوحدة المحلية لقرية الشعانية ، ثم رئيسا قرية العركى بفرشوط .

- نائب رئيس مركز ومدينة فرشوط لمدة عام

- أخير رئيسا لمركز ومدينة دشنا

5 معلومات عن سيد تمساح رئيس مدينة دشنا الجديد

وقال سيد تمساح رئيس مركز ومدينة دشنا في تصريح لموقع" دوت الخليج" أن يشكر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في ثقته وندبه رئيسا لمركز ومدينة دشنا لافتا أن أولي أولوياته هي المواطن الشناوى ومكتبه مفتوح للجميع مشيرا أن سوف يقوم بعقد اجتماع موسع مع رؤساء القري ومديري الإدارات لبحث آليات العمل ، لافتا أن سوف يقوم بعدة جولات علي مستوى المركز ، ومستعد لتعاون مع الجميع .

على جانب أخر أختتم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته علي مشروعات حياة كريمة بمركز قوص بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة و شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأطلع محافظ قنا علي سير العمل بالاعمال الانشائية التي تجري بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، مؤكدا علي أن مجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.

كما تابع الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلالسة ويضم ( وحدة بيطرية ، مركز تجميع ألبان ، جمعية زراعية ، مكتب إرشاد زراعى ) ، لافتا أن المشروع سوف يساهم المجمع فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الرى الحديث.