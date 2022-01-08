 مصرع شاب تناول أقراص مخدرة في سوهاج

أدى تناول شاب في منتصف عقدة الثالث من العمر لأقراص مخدرة الى ضيق في التنفس والوفاة، بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى رفيق، مأمور شرطة مركز جرجا، بدخول شاب الى مستشفى جرجا العام جثة هامدة نتيجة ادعاء تناول مادة مخدرة.

أنتقل على الفور الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين من خلال الفحص العثور على جثة المدعو ع ع - 27 عام، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام، ادعاء تناوله جرعة أقراص مخدرة، و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بحدوث الوفاة بسبب ضيق في التنفس نتيجة تناول مواد مخدرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصرع تلميذ 7 سنوات في سوهاج

على جانب اخرقفز طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من أعلى توك توك اثناء سيرة مما ادى الى إصابته بنزيف ونقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي، ووفاته عقب وصولة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة المراغة، ببلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل معتز م ع - 7 سنوات - تلميذ – ويقيم دائرة المركز مصاباً " أشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي عقب وصوله .

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام – رئيس مباحث مركز المراغة، والفريق المعاون وأفاد كل من عمه عادل ع ا م - 25 عام، حاصل علي دبلوم صناعي، وجدته المدعوة خديجه ع أ - 62 عام - ربة منزل - ويقيمان بذات الناحية، وأحمد م ا ع ر - 24 عام - سائق توك توك – ويقيم بندر المراغه قرروا بأنه أثناء إستقلال الطفل المذكور دراجة نارية توك توك قيادة الثالث وبرفقته الثانيه وحال جلوسه بجوار قائد التوك توك سقط من الطفل المذكور كيس شيبسي فقام بالقفز من التوك توك محاولاً إلتقاطه فسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الأول والثانية الشبهة الجنائية .

وأكد رئيس مباحث المركز بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وأشتباه كسر بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم التحفظ علي التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.