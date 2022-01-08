خالد محروس يتعاقد على "دايمًا عامر" في مسلسلات رمضان 2022

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دوت الخليج ينشر تصريحات الفنان خالد محروس

خالد محروس في لقاء صحفي

أعلن خالد محروس عن مشاركته في مسلسل دايما عامر، الذي سيعرض رمضان القادم، وذلك في لقاء صحفي أقامه صباح اليوم 8 يناير، إخراج مجدي الهواري، من بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، لبلبة وعدد من الفنانين من بينهم ميرنا نور الدين وسماء إبراهيم، وإنتاج شركة الباتروس لصاحبها المونتج كامل ابو علي.

وأعرب خالد عن سعادته بالتعاون الأول بينه وبين المخرج مجدي الهواري، وان مسلسل دايمًا عامر سيُعيده للعمل مرة أخرى مع المؤلفأيمن سليم، الذي جمعه به مسلسل حواديت الشانزليزيه بطولة الفنان إياد نصار وإنجي المقدم.

أوضح خالد محروس في نهاية الحوار أنه سعيد بالمشاركة مع النجم مصطفى شعباني في عمل درامي يذاع في رمضان، حيث حقق مصطفى شعبان نجاح كبير رمضان الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة بصحبة الفنان عمرو سعد، للمخرج أحمد خالد موسى، الذي دارت حلقاته حول أثنين من الشضباب المكافحين، يعيشون في إحدى الحارات الفقيرة، يتشاركون في سيارة صغيرة يعملون من خلالها ورغم ذلك لا تأتي لهم بما يكفي للإنفاق على نفسهم، كل منهما لديه مشاكل في حياته الخاصة، ولكن يشاركون بعضهم البعض حلها دائمًا، ولما ظهرت لهم فرصة لأخذ أموالًا ليست لهم أفترقا ووأصبح لكل منهما طريقه.

من هو خالد محروس؟

خالد محروس ممثلًا مصريًا شارك في عدد من المسلسلات الدرامية خلال الأعوام الماضية، منها: راس الغول بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، بين عالمين من بطولة طارق لطفي، أتنين في الصندوق لنجوم مسرح مصر حمدي المرغني وأوس أوس، لدينا أقوال أخرى بطولة النجمة يسرى، وبركة للفنان عمرو سعد، غير أن له أيضًا رصيدًا في المجال المسرحيي، حيث شارك في عروض مسرحية مثل: حب على نضافة، الهرم دا بتاعي وفرصة سعيدة. وفي السنيما قدم أدوارًا صغيرة في: زي عود الكبريت و خلطة عمري.