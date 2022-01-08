/671095/مشاهد-من-حفل-ويجز-الأخير-قبل-أن-يتوقف-عن-الغناء--مسرح-كامل-العدد-بحضور-مايان-السيد

ويجز، من أشهر مطربي الراب في العالم العربي، بمجرد أن نسمع عن استعداده لإقامة حفل ما، نيقن أنه سيكون حفل ضخم، مليء بالحاضرين من جميع أنحاء الدولة، ومن المقرر أن تشتعل المدينة المقام بها الحفل بأغنياته الشيقة والمبدعة، وهذا ما حدث بمدينة الرحاب، في القاهرة الجديدة.

دوت الخليجيرصد لقطات مميزة من حفل ويجز بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة

أحيى مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير.

فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساء.

أسعار تذاكر الحفل

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى «الحسيني إبراهيم»، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها «كيفي كدة».

مايان السيد أبرز الحاضرين لحفل ويجز

هذا، وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

أغنيات قدمها ويجز في حفله بمدينة الرحاب

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.

ويجز يعلن اعتزاله قبل انطلاق حفله الأخير بالرحاب

ومن المقرر أن يكون حفل مدينة الرحاب الذي أقامه ويجز مساء أمس الجمعة، آخر حفلاته الغنائية في تلك الفترة، إذ أنه فاجأ الجمهور قبل ساعات من إحياء حفله بالتوقف عن إحياء الحفلات لفترة من الوقت، بعد الانتهاء من حفل رأس السنة.

ونشر ويجز عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا : «عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات بعد الحفلة.. محتاج شوية وقت لنفسي.. مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده.. متحمس أشوفكم وكل سنة وكل أخواتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد».