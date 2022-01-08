/671098/هروب-ركاب-طائرة-مصابين-بكورونا-خلال-توجههم-للحجر-الصحي-في-الهند

أقدم 10 ركاب كانوا على متن رحلة دولية مستأجرة من إيطاليا إلى الهند؛ على الهروب من مطار مدينة أمريتسار شمال الهند، وذلك بعدما ثبتت إصابتهم بكورونا.

دوت الخليج

فيروس كورونا المستجد

وقالت روهي دوج، مسؤولة كبيرة بالمنطقة، إنه ثبت إصابة 125 شخصا من ركاب الرحلة.

كان قد خضع ركاب الطائرة القادمة من روما لاختبار فحص كورونا، حيث تم فحص 160 منهم وإعفاء 19 طفلا دون الخامسة عشر. وبينما كان الركاب الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في طريقهم إلى مستشفى محلي، تمكن 10 منهم من الانفصال عن المجموعة والهروب من السلطات. وتبحث الشرطة عن الفارين.

وانتشر متحور "أوميكرون" في بلدان عديدة من العالم، ما يشكل ضغوطا كبيرة على المنظومة الصحة خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات. وبلغت إصابات كورونا في الهند يوم الجمعة الماضية 117،100 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتعد الأعلى منذ 7 أشهر تقريباً. وبلغ إجمالي الوفيات في الهند أكثر من 480 ألف شخص.