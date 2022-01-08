/671100/النيابة-العامة-تباشر-التحقيقات-فى-وفاة-16-شخص-وإصابة-17-فى-حادث-تصادم-بمدينة-الطور

حيث اخطرت النيابة العامة صباح اليوم السبت الموافق 8\1\2022، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور، وقد نتج عن الحادث وفاة 14 من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الاتوبيس، فضلا عن اصابة 17 آخرين.

دوت الخليج يرصد اخر تطورت حادث مدينة الطور

حادث مدينة الطور

وتولت النيابة العامة التحقيقت وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين وجار استكمال التحقيقات.

واعلنت وزارة الصحة والسكان عن الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، والذي وقع صباح اليوم، السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن صيلة الحادث الأولية 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ13 سيارة إسعاف، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.