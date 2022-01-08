بيان عاجل من مصر للطيران بشأن وقوع إصابات على رحلة تونس

جدة - نرمين السيد - وأدت الاضطرابات إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة بينما لم يصب أحد من الركاب، وقد هبطت الطائرة بسلام فى مطار قرطاج. وأقلعت فى رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.

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