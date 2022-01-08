حصاد 2021.. البحوث الإسلامية: 8640 رسالة إلكترونية لنشر القيم الأخلاقية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المجمع يقوم بدور مهم فى جانب التوعية الإلكترونية من خلال النشر عبر الصفحات الرسمية للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم نشر حوالى 8640 منشورا توعويا لنشر القيم الأخلاقية وعلاج المشكلات المجتمعية المختلفة.





وأضاف عياد، فى تقرير حصاده السادس لعام 2021 اليوم، إن المجمع أصدر تقريره السادس، والمتعلق بجهود التوعية والنشر الإلكترونى، موضحا أن هذه الجهود تأتى فى ظل التطورات المتلاحقة التى تطرأ على الساحة العالمية وزيادة معدل استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث تعمل هذه المنشورات الإلكترونية على ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية عامة لتجديد الخطاب الدينى وإحياء منظومة القيم ومواجهة التطرف والإرهاب.

وأشار إلى حرص المجمع على التواصل مع جميع المواطنين فى مختلف أماكن تواجدهم، وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة فى الفضاء الإلكترونى، وتعظيم سبل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، فلم يغفل المجمع النشر الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن التواصل اليومى مع الصحف والقنوات ومشاركتهم الفاعلة فى نشر رسائل التوعية التى يقدمها المجمع أثناء تنفيذ حملات التوعية.

وأوضح الأمين العام، أن المجمع أطلق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى الكثير من الحملات التوعوية التى تخاطب جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب بما يناسب مستواهم الفكرى والإدراكى، بالإضافة إلى المشاركة فى الحملات التوعوية الأسبوعية التى يطلقها المجمع على أرض الواقع من خلال رسائل توعوية متنوعة.

أشار إلى أنه على صعيد الفتاوى الإلكترونية تم استقبال نحو (5400) فتوى على الموقع الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى تم الرد عليها من قبل لجنة الفتوى الرئيسة، كما تم نشر بعض الفتاوى التى تهم المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعى، كما تم نشر العديد من الفيديوهات التى يتم إنتاجها داخل المركز الإعلامى للمجمع والتى تتعلق بالقيم والأخلاقيات، فضلًا عن نشر الأنشطة التى يتم تنفيذها فى مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية كالندوات والحملات التوعوية والقوافل الدعوية والأمسيات والمقاهى الثقافية.

وأضاف الأمين العام أن الموقع الإلكترونى للمجمع شهد رواجًا لدى الجمهور سواء من داخل مصر أوخارجها ، حيث بلغ عدد زوَّار الموقع فى (160) دولة (218.130) مستخدمًا خلال الفترة الماضية، بنسبة 64% من الذكور، و36% من الإناث، من مختلف الفئات السنِّيَّة، وبلغ عدد جلسات المستخدمين للموقع الإلكترونى للمجمع (347.976) جلسة، فى حين بلغ عدد مرَّات المشاهدة للصفحات (726.603) مرَّة.