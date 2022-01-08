عاجل.. مصر: ندعم التحرك الأممى لتحقيق الاستقرار بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، إنه فى هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممى الحالى الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

كما ناشدت مصر، كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالى توافقى جديد وتشكيل حكومة فى أقرب وقت ممكن، وتعرب عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة، كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.