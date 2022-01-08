النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة 16 شخصًا وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بمدينة الطور

تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة ستة عشر شخصًا وإصابة سبعة عشر آخرين في حادث تصادم بمدينة الطور. وأُخطرت النيابة العامة صباح اليوم السبت الموافق الثامن من شهر يناير الجاري بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور. وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس وإصابة سبعة عشر آخرين، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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