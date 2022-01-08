/671108/نبيلة-مكرم-دمج-جهود-المصريين-بالخارج-وإشراكهم-في-استراتيجية-الدولة-من-أهم-ملامح-الجمهورية-الجديدة

في إطار انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم..

في إطار انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، صباح اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل بعنوان: "حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان"، وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والإنساني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة فى ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم وفي مستهل كلمتها خلال الورشة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدول، مؤكدة أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابي دولي ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل. حياة كريمة و تناولت وزيرة الهجرة، في حديثها، دور المصريين بالخارج الذين يساهمون في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي العظيم لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وحث المصريين على دعمه منذ أن أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة في مصر، مثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكا في المشروعات التنموية التي تنطلق في ربوع المحروسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيلة مكرم: دمج جهود المصريين بالخارج وإشراكهم في استراتيجية الدولة من أهم ملامح الجمهورية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.