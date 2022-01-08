/671113/زعيم-الجيم-في-الصعيد-يلعب-الرياضة-رغم-خروجه-علي-المعاش-فيديو

«كمال الأجسام» رياضة من أخطر الرياضيات العالمية، التي يستخدم بها لاعبو كمال الأجسام جرعات عالية من المنشطات الخطيرة التي تعمل على نمو وزيادة الحجم العضلي وتغير البنيان وشكل الجسم، وفي الغالب يدفعون أموال طائلة للحصول علي تلك المنشطات وهم يعلمون أنها قد تقوم على تدمير حياتهم إذا حصلوا على جرعتها الزائدة.

أجرى موقع" دوت الخليج " لايف مع كابتن خيري عبدالله الموظف بالمعاش بمصانع سكر دشنا ، والذى رغم كبر سنه 62 عاما لكن مازال يحافظ علي نفسه ويمارس لعبة كمال الأجسام يوميا .

زعيم الجيم في الصعيد يلعب الرياضة رغم خروجه على المعاش

وتابع عبدالله قائلا : أن يقوم بممارسة لعبة كمال أجسام منذ 27 عاما مشيرا انها تساعده علي الحفاظ علي صحته وتساعد علي الاستيقاظ في الوقت البدرى يوميا مؤكدا أنها لعبة مفيدة جدا لجميع كبار السن لأنها تساعد علي القضاء الأمراض مثل القلب والسكر والضغط مشيرا أنه يمارسها يوميا ساعتين لانها تعمل علي حرق الدهون.

وأشار خيري عبدالله في تصريح" لموقع دوت الخليج " أن تمارين الأيروبيك، التي يمارسها لاعبو كمال الأجسام بانتظام لتقليل الدهون في الجسم، وتحسن صحة القلب وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة، بالإضافة إلى أنهم يلتزمون بحمية و وجبات كمال الأجسام المعروفة عالميا.

بالإضافة إلى التمرين، يركز لاعبو كمال الأجسام أيضًا على وجبات كمال الأجسام، وذلك من خلال التخطيط الدقيق، يمكن للاعبي كمال الأجسام تناول الطعام بطريقة لا تدعم جهودهم في صالة الألعاب الرياضية فحسب ، بل تحافظ على صحتهم أيضًا.

زعيم الجيم في الصعيد يلعب الرياضة رغم خروجه على المعاش

جه الكابتن خيري عبدالله الشهير" بزعيم الجيم " لكبار السن والشباب بايدك تقدر تحافظ علي صحتك من خلال ممارسة كمال الأجسام لانها هتفيدك في صحتك ، عدم تعرضك لأى أمراض نهائيا ، تعاملك دايما مع نظام عذائي كويس مشيرا انه يتمنى من الجميع ، ممارسة لعبة الجبم .